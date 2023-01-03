İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzincan OSB'de büyük yangın

Erzincan OSB'de büyük yangın
Erzincan OSB'de büyük yangın

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan mobilya deposunda çıkan yangında büyük maddi zarar meydana geldi.

Erzincan OSB’de büyük yangın - Tıkla İzle

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, OSB'de bulunan Ergan Şirketine ait depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın deponun tamamını sardı, alevler gökyüzüne yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken büyük maddi hasar oluştu.

Yangına müdahale eden 1 itfaiye çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yangın mahallinde Erzincan Valisi Mehmet Makas ile Belediye Başkanı Bekir Aksun incelemelerde bulunup mülk sahibine geçmiş olsun dileklerinin ilettiler.

Erzincan Belediye Başkanı Aksun, yangında can kaybının olmamasının teselli olduğunu ifade ederek, “Büyük yangın şükür can kaybımız yok. Gerekli müdahaleyi itfaiye ekiplerimiz yapıyor. Maddi hasar var.” dedi.

Emin Ferhat Sevilir - Adem Küçükkaya
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.