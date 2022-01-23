Erzincan-Sivas kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Erzincan'ı Refahiye üzerinden Sivas'a bağlayan şehirlerarası kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgârın etkisiyle tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle 2190 rakımlı kara yolunun Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermedi.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri ise yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

‘Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı'

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının 23 Ocak 2022 tarihi saat: 06.00'dan, 24 Ocak 2022 tarihi saat: 19.00'a kadar Erzincan çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerinde ise yoğun (20 cm üzeri) olması beklenmekte.

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte karayolları ve geçitler başta olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısı için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteorolojinin açıklamasına göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden sonra hava sıcaklıklarında hızlı düşüşle birlikte Konya çevresinde, gece saatlerinden sonra Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Niğde, Karaman, Aksaray, Kırşehir çevrelerinde kar yağışlarının kuvvetli (5-20 santimetre), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresinde yarın etkisini artırması beklenen kar yağışlarının Erzincan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), yükseklerinde ve Adıyaman'da yoğun (20 santimetre üzeri) olması bekleniyor.

Kar yağışlarının Malatya ve Adıyaman'da pazartesi günü etkisini azaltarak devam edeceği, diğer illerde ise pazartesi günü de yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla karayolları ve geçitler başta olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve eğimin dik olduğu yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Senanur Erdoğan - Ahmet Akbuğa

