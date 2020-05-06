Erzincan'da 14 gün karantinada kalan gurbetçiler uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Suudi Arabistan'dan kalkan uçakla Erzincan'a getirilen 173 Türk vatandaşının KYK yurdundaki karantina süreci sona erdi.

14 gün boyunca karantinada kalan vatandaşların her türlü ihtiyaç ve hizmetleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay'ı koordinasyonunda sağlandı. Karantina süresi dolan vatandaşlar memleketlerine gitmek üzere otobüslerle yurttan ayrıldı.

Uğurlama merasiminde yurttan ayrılan vatandaşlara Erzincan Orman İşletme İl Müdürü Tekin Işık ve Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından çam ve ceviz fidesi hediye edildi. KYK yurdundan memleketine gitmek için ayrılan Ahmet Ağgün isimli vatandaşta saz çalıp türkü söyleyerek Erzincan'a veda etti.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Suudi Arabistan'dan gelen 173 misafirimizin karantina süreçleri bitti. Memleketlerine uğurluyoruz. 21 Nisan tarihi itibariyle gelmişlerdi bugün de yolcu ediyoruz" dedi.

Selçuk Kaya





