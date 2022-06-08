Erzincan'da 53 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Öğrencilerde, yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma gibi şikâyetler görülmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. Öğrenciler Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan ve sağlık durumları iyi olan öğrenciler peyderpey taburcu edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de acil serviste öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Adem Küçükkaya - Emin Ferhat Sevilir

