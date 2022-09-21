İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzincan'da alevli gece!

Erzincan'da alevli gece!
Erzincan'da alevli gece!

Erzincan’da metruk binada çıkan yangın bitişikteki müstakil eve sıçradı. Alevlerin yükseldiği yangından etkilenen pansiyonda kalan yabancı uyruklu 11 üniversite öğrencisi geceyi konaklamaları için yurtlara yerleştirildi.

Erzincan’da alevli gece! - Tıkla İzle

Olay, saat 01. 00 sıralarında Erzincan merkez Kızılay Mahallesi Murat Çarşısı arkasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, metruk binanın bahçesinde çıkan yangın bir süre sonra ağaçların alev alarak çatıya sirayet etmesine oradan da bitişiğindeki ev ve iş yerlerine doğru alevlerin yayılması neden oldu. İtfaiye ekipleri, yoğun duman ve alevler içerisindeki metruk bina bitişiğindeki mesken ve iş yerlerine 3 saatlik 3 koldan yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.

Maddi hasar dışında herhangi can kaybı, yaralanmanın olmadığı yangında pansiyonda kalan ve mağdur olan 4'ü kız toplam 11 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi valilik ve emniyetin girişimleri sonucu geceyi konaklamaları için kentte bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Yangınla ilgili olay yeri incelemesi yapılarak tahkikat başlatıldı.

Emin Ferhat Sevilir

İLGİLİ HABER
Milli Parkta orman yangını çıktı, facia ucuz atlatıldı Milli Park'ta orman yangını çıktı, facia ucuz atlatıldı
İLGİLİ HABER
Kopan elektrik teli yangına neden oldu Kopan elektrik teli yangına neden oldu
İLGİLİ HABER
Ankarada korkutan depo yangını Ankara’da korkutan depo yangını

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.