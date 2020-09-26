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Erzincan'da ‘Avanak Apdi' filmi gerçek oldu, caddeye para saçtı

Erzincan'da ‘Avanak Apdi' filmi gerçek oldu, caddeye para saçtı
Erzincan'da ‘Avanak Apdi' filmi gerçek oldu, caddeye para saçtı

Kemal Sunal'ın ‘Avanak Apdi’ filmi Erzincan’da gerçek oldu. Kent merkezinde bulunan kafenin 2. katında oturan bir kişi sinirlenip yüklü miktarda parayı havadan yere saçtı. Adeta gökten yağan paraları vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarıştı.

Olay, önceki gün Erzincan merkez Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kafenin ikinci katında arkadaşlarıyla birlikte oturan müteahhit, bir anda sinirlenip yanında bulunan çantadaki yüklü miktardaki parayı balkondan caddeye saçtı.

Gökten para yağdığını gören vatandaşlar toplamak için hücum etti. Vatandaşlar saçılan paraları adeta birbirleriyle yarışarak topladı. Bu anlar bir kafenin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Kafe çalışanları, “Yukarıda oturuyordular. Bir anda yerinden kalkıp çantadaki paraları balkondan caddeye saçmaya başladı. Çok şaşırdık. Ne olduğuna inanamadık” diye konuştu.

Öte yandan paraları saçan kişinin müteahhit olduğu ve alacağı bir tahsilatın geç geldiği ve bu yüzden gelen parayı gözden çıkardığı öne sürüldü.

İbrahim Gürler
 

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