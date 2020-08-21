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Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Erzincan’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sivas istikametinden Erzincan istikametine gelen Gürbüz Yolcu idaresindeki 45 EV 504 plakalı Fiat Albea marka otomobil, İlkin Çevik idaresindeki 76 DK 440 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Neslihan Polat ve İsmet Yolcu yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan Hülya Yolcu, Gürbüz Yolcu, Hakan Polat ve Elif Ecrin Polat isimli bebek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Neslihan Polat ve İsmet Yolcu'nun cansız bedenleri sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İbrahim Gürler

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