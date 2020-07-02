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Erzincan'da felaketin eşiğinden dönüldü

Erzincan'da felaketin eşiğinden dönüldü
Erzincan'da felaketin eşiğinden dönüldü

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan köyünde felaketin eşiğinden dönüldü. Dağdan kopan büyük kütle ve sel suları nedeniyle 2 ev ve 4 ahır yıkıldı, vatandaşlar canını zor kurtarırken binlerce koyun tahliye edildi.

Erzincan’da felaketin eşiğinden dönüldü - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Günebakan köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Keşiş dağında yağan sağanak sel ve heyelana neden oldu. Dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki yığın köyün üst tarafına kadar ulaşarak ev ve ahırların yıkılmasına neden oldu. Vatandaşların büyük panik yaşadığı anlar ve sel anı objektiflere an be an yansıdı. 2 ev ve 4 ahırın yıkıldığı afette binlerce koyun sürüsü ahırlardan tahliye edilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Öte yandan yaşanan afetin ardından köye çok sayıda ekip sevk edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas'ta incelemelerde bulunmak üzere köye hareket etti.

Adem Küçükkaya

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