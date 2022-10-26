Erzincan'da kadınların turşu mesaisi

Erzincan'ın Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçeleri ile köylerinde sebze hasadının ardından ev hanımlarını tatlı bir telaş sardı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bahçelere ekilen sebzeler özenle toplanıyor. Kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşuyu yapmak için yoğun mesai harcayan ev hanımı Nurhayat Göçer de bahçesinde yetiştirdiği organik sebzeleri fermente ettiği sirke, sarımsak, kaya tuzu ve suyla buluşturarak turşu hazırlıyor. Hazırlanan turşular ise kışın tüketilmek üzere kilerde yerini alıyor.

Ev hanımı Nurhayat Göçer, “Sebzeleri topluyoruz, daha sonra eve getirip kışlık turşu yapıyoruz. Yapımı zor değil ama vakit alıyor. Sebzeleri leğende yıkadık. Büyük sebzeleri bölerek bidona dolduruyoruz. Küçük olan sebzeleri zaten olduğu gibi dolduruyoruz. Daha sonra sarımsak ve sirke ekliyoruz. Son olarak da tuzlu su ekliyoruz. Bu şekilde bekletiyoruz. Tam yenilebilme için bir ay kadar bekletmeliyiz. Ondan sonra yemeye hazır oluyor” dedi.

Alparslan Cihan

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