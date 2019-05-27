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Erzincan'da kamyonet cayır cayır yandı

Erzincan'da kamyonet cayır cayır yandı
Erzincan'da kamyonet cayır cayır yandı

Erzincan'da seyir halinde alev alan kamyonet cayır cayır yandı. Kamyonet sürücüsü araçtan atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu.

Olay, gece saatlerinde Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yaşar Kılıç idaresindeki 24 BD 620 plakalı kamyonet seyir halindeyken motor bölümünde kısa devreden kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın ön kısmını tamamen sardı. Aracının yandığını fark eden sürücü son anda kendini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. 

Cayır cayır yanan kamyonet Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

Araç sürücüsü Yaşar Kılıç, “Arabada gelirken koku oluştu. Sağa çektim duman çıkmaya başladı. Daha sonra alevler tamamen sardı. Bende daha bir şey yapamadım. Yanmamak için kendimi kenarı attım” dedi.  

Ahmet Akbuğa

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