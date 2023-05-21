İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzincan'da kaybolan 2 kişi 10 saat sonra bulundu

Erzincan'da kaybolan 2 kişi 10 saat sonra bulundu
Erzincan'da kaybolan 2 kişi 10 saat sonra bulundu

Erzincan’da gece saatlerinde kaybolan vatandaşlar, AFAD, jandarma ve MEB AKUB ekiplerince 10 saatlik arama çalışması sonucu bulundu.

Olay, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Sivas'ın Suşehri ilçesinden doğa yürüyüşü yapmak isteyen 4 arkadaş Refahiye Tülüköy kırsalına geldi.Geniş ve ormanlık arazi içerisinde M.A ve O.P'den haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve MEB AKUB ekipleri sevk edildi. Gece saatlerinde başlayan aramalar sabahın ilk ışıklarında sonuç verdi ve kaybolan doğa gezginleri arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Emin Ferhat Sevilir
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.