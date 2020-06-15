Erzincan'da Kemaliye'de minibüs nehre uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kemaliye girişindeki Şırzi Köprüsü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehri'ne uçtu. Kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı.

Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, kazada aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

Çok sayıda kurtarma ekibi Fırat Nehri'nde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Gülnahar - Adem Küçükkaya

