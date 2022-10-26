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Erzincan'da kışın habercisi kestaneciler ocaklarını yaktı

Erzincan'da kışın habercisi kestaneciler ocaklarını yaktı
Erzincan'da kışın habercisi kestaneciler ocaklarını yaktı

Erzincan'da havaların soğumasıyla beraber kış mevsimin habercisi olan kestaneciler ocaklarını yakarak kestane satışına başladılar.

Erzincan'da yıllardır kış mevsiminin yaklaşmasıyla cadde ve sokak kenarlarında yerlerini alan kestaneciler satışlara başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ocaklarının başında yerlerini alan kestane satıcıları vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Erzincan'da yıllardır bir kültür haline gelen kestane tüketimi soğuk havalarda adeta vazgeçilmez oluyor. Soğuk havaların hissedilmesiyle satışlara başlayan kestaneciler, genellikle satışların akşamları fazla olduğunu belirterek, “Gündüzleri satış pek fazla olmaz. Ocaklarımız ikindiden sonra yanmaya başlar. Kış günlerinin yaklaşmasıyla birlikte tezgâhlarımızı açıyoruz” dedi.

Ahmet Akbuğa
 

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