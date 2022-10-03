Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde saat 05. 30 sıralarından meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yakınlarının cenazesi için Bursa'dan yola çıkıp Tunceli'nin Ovacık ilçesine gitmekte olan yolcuları taşıyan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Kızıldağ mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle birlikte midibüste bulunan toplam 21 kişi yaralandı.

Ahmet Akbuğa - Emin Ferhat Sevilir



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