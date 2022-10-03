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Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı

Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı

Erzincan’da midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Erzincan’da midibüs devrildi: 21 yaralı - Tıkla İzle

 Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde saat 05. 30 sıralarından meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yakınlarının cenazesi için Bursa'dan yola çıkıp Tunceli'nin Ovacık ilçesine gitmekte olan yolcuları taşıyan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Kızıldağ mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle birlikte midibüste bulunan toplam 21 kişi yaralandı.

Ahmet Akbuğa - Emin Ferhat Sevilir
 

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