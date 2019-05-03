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Erzincan'da sağanak sele dönüştü

Erzincan'da sağanak sele dönüştü
Erzincan'da sağanak sele dönüştü

Erzincan’da etkili olan sağanak yağış Tercan ilçesinde sele dönüştü. Sel sularına kapılan 4 küçükbaş hayvan telef oldu.

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde sel dönüştü. Tercan ilçesinde sel suları barajı doldurdu. Tercan'ın Gevenlik köyünde sel sularına kapılan Adem Orhan'a ait 4 küçükbaş hayvan telef oldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa.) eseceği tahmin ediliyor.  

Adem Küçükkaya
 

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