Erzincan'da sağanak sele dönüştü, bazı noktalarda su baskını yaşandı

Meteorolojinin sarı uyarıda bulunduğu Erzincan'da akşam saatlerinde sağanak yağış sele dönüştü. Kentin Işıkpınar ve Başpınar mahallelerinden geçen dereler gelen selle bazı noktalardan taştı, ev ve eklentilerde su baskınları yaşandı. Erzincan Belediyesi ekiplerinin iş makinelerini kullanarak erken müdahalesiyle zararın daha fazla olmasının önüne geçildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, belediyenin ilgili ekipleri ile su baskınlarının yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, çalışmaları yerinde denetledi.

Işıkpınar mahallesinde ev ve bahçesi su baskınından zarar gören vatandaşlarda Gazi Recep Eser, “Dağdan gelen sel evlerimizi, bahçelerimizi bastı. Çamurla boğuşuyoruz. Önceden de basmıştı, bugün yine sel suları bastı. Can kaybı yok şükür ama üzülüyoruz. Meyve, sebze bahçemiz tamamen bozuldu” dedi.

Öte yandan, Erzincan'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hizmet binasına yıldırım düşmesi sonucu binada küçük çaplı hasar oluştu. Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında Fatih Mahallesi'nde bulunan AFAD İl Müdürlüğü binasının çatısındaki paratonere yıldırım isabet etti. Binadan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince yapılan incelemede olayda binanın elektrik tesisatında küçük çaplı hasar oluştuğu belirlendi.

Ahmet Akbuğa