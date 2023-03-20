Erzincan'da sağanak sonrası su taşkını oluştu

Erzincan'da gün boyu etkili olan kuvvetli sağanak yağışla birlikte merkeze bağlı Başpınar köyünde su kanalı taş ve çamurla dolarak taştı. Taşan sular köy yolunu kapattı. Köyde yaşayan vatandaşların taşkına müdahalesi yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve fen işleri görevlileri sevk edildi. 2 greyder, 1 beko leder ile birlikte itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda su taşkınına müdahale edildi.

Taşkında maddi hasar oluşurken vatandaşlara sel ve su taşkını tehlikesine karşı uyarılarda bulunuldu.

Emin Ferhat Sevilir



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