Erzincan'da sahte içki şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Erzincan'da önceki gün aldığı alkolün ardından rahatsızlanarak kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören Halil Başer'in hayatını kaybetmesinin ardından aynı hastanede tedavi gören Aydın Gürkan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gürkan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla aynı hastanenin morguna alındı. Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle S.T., K.B. ve Y.A.'nın ise tedavileri sürüyor.

Öte yandan, kentte bu kişilerden bazılarına alkol temin ettikleri öne sürülen Y.B. ve M.C., İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Ahmet Akbuğa