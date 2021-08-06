İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzincan'da sel sonrası kapanan köy yolu ulaşıma açılıyor

Erzincan'da sel sonrası kapanan köy yolu ulaşıma açılıyor
Erzincan'da sel sonrası kapanan köy yolu ulaşıma açılıyor

Erzincan’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış bazı noktalarda sele dönüştü. Köy yollarının ulaşıma kapandığı güzergâhlarda ekipler yol açma çalışmasına devam ediyor.

Erzincan’da sel sonrası kapanan köy yolu ulaşıma açılıyor - Tıkla İzle

Erzincan'da dün kent genelinde etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Handeresi Köyü yakınlarında bulunan derenin taşması sonucu, çamurlu su ile kaplanan köy yolu gece saatlerimde jandarma ekipleri tarafından ulaşıma kapanmıştı.

Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri ise çamurla kapanan köy yolunu açmak için 1 kepçe ve 1 greyder ile sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr güney doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 39, Iğdır'da 36, Erzincan'da 35, Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 32, Ardahan'da 28 derece olacağı tahmin ediliyor.

Emin Ferhat Sevilir
 

İLGİLİ HABER
Erzincanda sağanak sele dönüştü, bazı köy yolları ulaşıma kapandı Erzincan’da sağanak sele dönüştü, bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.