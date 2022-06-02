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Erzincan'da şimşekler geceyi aydınlattı

Erzincan'da şimşekler geceyi aydınlattı
Erzincan'da şimşekler geceyi aydınlattı

Erzincan’da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Erzincan'da aralıklı devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla güzel kareler yakaladı.

Öte yandan Doğu Anadolu'da bugün de sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu, öğlen saatlerinden itibaren parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğiği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Ahmet Akbuğa
 

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