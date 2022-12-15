Erzincan'da tehlikeli yolculuk kamerada

Organize Sanayi mevkiinde bir traktörün arkasına tutunarak giden bisikletli sürücü görenleri şaşkına çevirdi. Erzincan istikametinden Erzurum istikametine seyir halinde olan traktörün römorkunda bisikletiyle ilerleyen sürücü, adeta canını hiçe saydı. Bu şekilde karayolunda ilerleyen şahsın tehlikeli yolculuğu bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Tehlikeli yolculuk, traktör sürücüsünün ana yoldan çıkarak tali yola girmesi ile son buldu.

Emin Ferhat Sevilir

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