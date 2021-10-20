Erzincan'da terör operasyonu

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında;

Kemah ilçesi kırsalında 15-16 Ekim 2021 tarihleri arasında 2 genel maksat helikopteri, 1 taarruz helikopter kolu ve İHA desteğiyle Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-426 operasyonu gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyon kapsamında, tespit edilen 12 mağara/sığınak/depo içerisinde yapılan aramalar neticesinde; 1 adet 12 kg mutfak tüpü, 5 kg toz şeker, 2 kg tuz, 3 adet boş plastik bidon, 1 adet çaydanlık, 1 çift lastik ayakkabı, 2 çift ayakkabı, 1 adet mont, 1 adet makas, 1 adet demir tabak, 1 adet panço, 1 adet içlik, 2 çift çorap, 7 adet plastik leğen, 10 metre hortum, 1 adet mantozol marka boş ilaç kutusu ele geçirilmiştir.

Tespit edilen mağara, sığınak ve depolar kullanılamaz hale getirilirken, operasyona yönelik ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiştir.

BTÖ mensuplarına yönelik icra edilen operasyonlara, ara-bul-yok et prensibiyle aralıksız devam edilecektir.”

Emin Ferhat Sevilir