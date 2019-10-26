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Erzincan'da terör sığınak ve barınakları imha edildi

Erzincan'da terör sığınak ve barınakları imha edildi
Erzincan'da terör sığınak ve barınakları imha edildi

Erzincan’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan ‘KIRAN-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu’ kapsamında terör sığınak ve barınakları imha edilerek mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca; 06-10 Ekim 2019 tarihleri arasında, Kemah ilçesi Dereköy Köyü mülki sınırları içerisinde ki Dereşoran vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak, barınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak maksadıyla, KIRAN-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu icra edildi.
Operasyonu gerçekleştiren il jandarma komutanlığı unsurlarınca 8 ayrı noktada iki sığınak/mağara ile 6 barınak tespit edilerek söz konusu mağara/sığınaklarda yapılan arama sonucunda; 12 kilogramlık mutfak tüpüne tuzaklanmış iki adet EYP, bir adet EYP'ye ait basma düzeneği ve beş adet düzenek hale getirilmiş pil bloğu, 34 adet 5 56 mm M-16 Piyade tüfeği fişeği, bir adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 12 adet elektrikli fünye, 450 metre kablo, biri dolu, üçü boş olmak üzere toplam dört adet 12 kilogramlık tüp, biri dolu üçü boş olmak üzere toplam 4 adet 2 kilogramlık tüp, çok sayıda muhtelif yaşam gıda malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Selçuk Kaya

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