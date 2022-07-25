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Erzincan'da teröristlerce kullanılan 4 katlı sığınak imha edildi

Erzincan'da teröristlerce kullanılan 4 katlı sığınak imha edildi
Erzincan'da teröristlerce kullanılan 4 katlı sığınak imha edildi

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi.

Erzincan'da teröristlerce kullanılan 4 katlı sığınak imha edildi - Tıkla İzle

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Er Erdal AK" dahilinde ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanılan 4 katlı bir mağara tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada, EYP düzeneği için hazırlanmış batarya blokları, mutfak tüpleri, gıda ve temizlik malzemeleri ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen sığınak daha sonra güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Ahmet Akbuğa

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