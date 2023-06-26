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Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Erzincan-Sivas kara yolunda otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Heybeli mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bayram tatili için İstanbul'dan yola çıkan Korkmaz ailesinin içerisinde bulunduğu 34 BPG 717 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Kazada araç içerisindeki Nurgül Korkmaz hayatını kaybetti. Hasan, Mürsel ve Ceren Korkmaz yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ahmet Akbuğa

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