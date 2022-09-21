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Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Akyazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'dan Tercan istikametine seyreden Muhammet Sami Güven idaresindeki 24 AAG 626 plakalı araca aynı istikametten seyreden Bayram Çatal yönetimindeki 34 TK 1025 plakalı otomobil çarptı. Çatal idaresindeki otomobil daha sonra çarpmanın etkisiyle yoldan çıktı.

Kazada ağır yaralanan Nurhayat Güven (56) kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 4 yaralı Muhammet Sami Güven, Bayram Çatal, Nazmiye Çatal ve Köpük Çatal'ın hastanede tedavileri sürüyor.

Ahmet Akbuğa

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