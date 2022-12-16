Erzincan'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Kilimli köyü yol ayrımı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 BN 015 plakalı binek araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazanın etkisiyle araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulanslar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde itfaiye ekipleri yangın riskine karşı güvenlik önlemini alırken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Emin Ferhat Sevilir

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