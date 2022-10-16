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Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.


Kaza, Erzincan Merkez Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.G.‘nin idaresindeki 24 AAH 761 plakalı otomobil ile E.M.K. kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücüler H.G. ve E.M.K.'nın yanı sıra araçlarda bulunan D.K. ile Y.K. yaralanarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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