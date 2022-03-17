İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 8 yaralı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi yakınlarında panelvan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10. 30 sıralarında Erzurum - Erzincan kara yolu Üzümlü - Avcılar arası 41 kilometrede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum'dan Erzincan istikametine seyir halindeki panelvan araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kayarak devrildi.

Kazada araçta bulunan 3'ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ahmet Akbuğa
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.