Erzincan'da yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan-Erzurum Karayolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan ve Van'dan İstanbul'a gittiği öğrenilen bir tırda dedektör köpeği ile yapılan aramada iç yağların içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildi.

Erzincan-Erzurum karayolundaki uygulama noktasına gelerek incelemede bulunan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünün bugüne kadar ele geçirdiği en yüksek miktarda eroin maddesi olduğunu kaydetti.

Abdullah Aslan

