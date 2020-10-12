Erzincan'da yangına uykuda yakalandılar

Yangın, Erzincan'da Arslanlı Mahallesi 216 sokakta saat 04.30 sıralarında 2 katlı apartmanın Veysel Çelik'e ait bodrum kattaki dairede meydana geldi. Evde 4 kişinin uyuduğu sırada çıkan yangında, alevler evi sardı. Koku ve dumanları fark eden aile can havliyle kendilerini dışarı attı. Ailenin ve apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar korku içerisinde dışarı çıkarken, olay yerine zamanında gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Yangın çıkan evde yaşayan Veysel Çelik, “Uyurken bir anda evde bir koku oluştu, daha sonra dumanların yükseldiğini gördüm. Evden kendimizi dışarıya zor attık” dedi.

İbrahim Gürler

