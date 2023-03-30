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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda şarampole devrilen yolcu otobüsünde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu yaralandı.

Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, bugün saat 05.20 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi, Akmeşe mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Trabzon'a seyir halindeki Fatih Ö., idaresindeki 61 S 1236 plakalı Turay Turizme ait yolcu otobüsü sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu da yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay mahallinde çalışmalarını sürdürürken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Emin Ferhat Sevilir
 

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