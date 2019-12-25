Erzincan'da yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği yağışların Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, Erzurum ve Ağrı çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da rüzgâr güney ve güneybatıdan (50-70 km/sa.) kuvvetlice esecek.

Meteorolojik uyarı da yapılarak, “Sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Kars'ın kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli rüzgâr (50-70 km/sa.) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi vs.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.

Selçuk Kaya