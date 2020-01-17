Erzincanspor Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaştı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Erzincanspor'un Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaşmaya vardığı belirtilerek daha sonra detaylar hakkında bilgi paylaşılacağı kaydedildi.

Kemal Kılıç'ın çalıştırdığı takımlar:

1995 Adanaspor (Yrd. antrenör)

1995-1997 Gaziosmanpaşaspor

1997-1998 Konyaspor

1998-1999 Kayseri Erciyesspor

1999-2000 Konyaspor

2000-2001 Kayseri Erciyesspor

2001 Gaziosmanpaşaspor

2001-2002 Bakırköyspor

2002-2003 Karşıyaka

2003-2004 Sivasspor

2004-2005 Elazığspor

2005-2006 Eskişehirspor

2006 Boluspor

2006-2007 Yozgatspor

2007-2008 Adanaspor

2008-2009 Bucaspor

2009-2010 Adanaspor

2010-2011 Karşıyaka

2011-2012 Şanlıurfaspor

2012-2013 Göztepe

2013-2014 Bucaspor

2014 Kocaeli Birlik

2015 Bandırmaspor

2015-2016 MKE Ankaragücü

2016-Şanlıurfaspor

2017-BB Erzurumspor

2017- Adanaspor

2018-Kastamonu 1966

2018-Şanlıurfaspor

2019-Giresunspor