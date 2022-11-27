Erzurum beyaza büründü, vatandaşlar karın tadını çıkarttı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Kent genelinde etkili olan kar yağışı ev çatılarını, otomobilleri ve yolları da beyaz örtüyle kaplarken kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise kendisini dışarıya atarak kartopu oynadı. Kar yağışını daha iyi izleyebilmek için Palandöken'e çıkan vatandaşlar da, kar tanelerinin ilk düştüğü anların tadını çıkarttı.

Çağrı Korkmaz - Özge Bozo



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