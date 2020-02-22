Erzurum Bursa Canlı İzle Bein Sports Max| Erzurumspor Bursaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Bursaspor, bugün saat 14.00'te deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta evinde Adana Demirspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Timsah, Erzurum'dan da 3 puanla dönüp zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde 2 hafta üst üste kazanan ve üçüncü sırada bulunan yeşil-beyazlılar, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde bu sezon ilk kez 3 deplasman maçını art arda galip tamamlamış olacak ve Erzurum ekibini geride bırakıp ikinci sıraya yerleşecek.

Önemli eksikler var

Zorlu deplasman öncesi Bursaspor'da kritik eksikler dikkat çekiyor. Adana Demirspor maçında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile oyundan atılan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 4+1 maç ceza alan Özer Hurmacı, sarı kart cezalısı olan Abdullahi Shehu ve sakatlığı devam eden Burak Kapacak, kritik mücadelede forma giyemeyecek. Zorlu karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Erzurumspor Bursaspor nasıl canlı izlenir?





Erzurumspor Bursaspor maçını beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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