Erzurum-Erzincan karayolu ulaşıma açıldı

Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı. Tır ve kamyonların kayması sonucu ulaşıma kapanan yol, karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Aşkale ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı mevkiinde yolda kayan tır ve kamyonlar nedeniyle yüzlerce araçlık konvoy oluştu. Karayolları ekiplerinin müdahalesi ile kayan araçlar yolun sağ tarafına çekilirken, tipi nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı. 3 saatlik bekleyişin ardından yollarına devam eden sürücüler ekiplere teşekkür ettiler.