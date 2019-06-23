Erzurum'a 5 ayda 2.6 milyar kamu desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2019 Mayıs dönemi kamu harcamaları verilerini paylaştı. Erzurum'da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık oluşturdu. Yılın ilk 5 ayında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 8.73, eğitim giderleri yüzde 31,1'lik dilim oluşturdu.

ERZURUM 5 AYLIK KAMU HARCAMALARI

2019'un ocak - mayıs ayları diliminde Erzurum'da 621,3 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 1,3 milyon TL çevre, 33,3 milyon TL toplum refah ve iskanı, 228,5 milyon TL sağlık, 85,6 milyon TL din ve kültür, 813,7 milyon TL eğitim, 84,2 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 2,6 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

DOSİAD 2019 OCAK-MAYIS DÖNEMİ ANALİZİ

Erzurum'da yılın İlk ayında kişi başına 3,4 bin TL tutarında kamu harcaması yapıldı. DOSİAD analizlerinde, kişi başına düşen harcama tutarı ekonomik iş ve hizmetlerde 809,2, toplum refahı ve iskan hizmetlerinde 43,3, sağlık hizmetlerinde 297,5, din ve kültür hizmetlerinde 111,6, eğitim hizmetlerinde bin 59, sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde 109,7 TL olarak kaydedildi.

OCAK-MAYIS 2019 ERZURUM'UN BÖLGESEL SAĞLIK PAYI

2019 ocak- mayıs döneminde Erzurum'da 228 milyon 500 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 320 milyon 881 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 555 milyon 45 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 1 milyar 698 milyon TL tutarında sağlık hizmet harcaması gerçekleştirdi. Erzurum'un sağlık hizmetleri harcama tutarı bölge toplamında yüzde 13,45'lik oran gösterdi.

OCAK - MAYIS 2019 ERZURUM'UN BÖLGESEL EĞİTİM PAYI

5 ayda Erzurum'da 813 milyon 712 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 129 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 2 milyar 125 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 5 milyar 591 milyon TL tutarında eğitim hizmet harcaması gerçekleştirdi. Erzurum'un eğitim hizmetleri harcama tutarı bölge toplamında yüzde 14,55'lik oran edindi.

BÖLGE İLLERİ SAĞLIK HARCAMALARI

TÜİK mayıs ayı kamu harcamaları verilerine göre, Erzurum sağlık hizmetleri harcamaları bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 3'üncü sırayı aldı. Sağlık harcamasının en yüksek olduğu bölge illeri Elazığ, Malatya, Erzurum, Van, Ağrı, Bitlis, Muş, Bingöl, Kars, Hakkari, Erzincan, Iğdır, Tunceli, Ardahan olarak sıralandı.

BÖLGE İLLERİ EĞİTİM HARCAMALARI DAĞILIMI

Erzurum eğitim hizmetleri harcamaları yüksekliği bakımından bölge illeri içinde Van'ın ardından ikinci sırayı aldı. Yılın ilk 5 ayında Van'da 974,0, Malatya'da 748,4, Erzurum'da 813,78, Elazığ'da 548,2, Ağrı'da 422,2, Muş'ta 370,1, Bitlis'te 319,8, Kars'ta 278,8, Bingöl'de 258,0, Erzincan'da 217,0, Hakkari'de 267,9, Iğdır'da 189,7, Ardahan'da 104,8, Tunceli'de 78,1 milyon TL tutarında eğitim harcaması yapıldı.

KUDAKA BÖLGESİ KAMU HARCAMALARI

2019'un ilk 5 ayında KUDAKA İstatistik Bölgesi İllerinde 652,1 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 1,3 milyon TL çevre, 66,3 milyon TL toplum refah ve iskanı, 320,8 milyon TL sağlık, 122,7 milyon TL din ve kültür, 1,1 milyar TL eğitim, 127,0 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 3,6 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KAMU HARCAMALARI

Kuzeydoğu İstatistik Bölgesi İllerinde 988,6 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 1,4 milyon TL çevre, 106,7 milyon TL toplum refah ve iskanı, 555,0 milyon TL sağlık, 195,8 milyon TL din ve kültür, 2,1 milyar TL eğitim, 240,0 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 6,6 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KAMU HARCAMALARI

Yılın ilk 5 ayında, Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde 2,0 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 2,7 milyon TL çevre, 231,0 milyon TL toplum refah ve iskanı, 1,6 milyar TL sağlık, 487,9 milyon TL din ve kültür, 5,5 milyar TL eğitim, 646,4milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 18,8 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

ERZURUM SAĞLIKTA 25'İNCİ SIRADA

Erzurum Türkiye illeri sağlık hizmetleri harcama tutarı yüksekliği bakımından 25'inci sıraya yükseldi. Ülkede sağlık hizmet harcamalarının en yüksek olduğu 25 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Kayseri, Bursa, Konya, Antalya, Manisa, Eskişehir, Diyarbakır, Elazığ, Samsun, Urfa, Isparta, Gaziantep, Kocaeli, Balıkesir, Hatay, Trabzon, Aydın, K.Maraş, Malatya ve Erzurum olarak sıralandı.

ERZURUM EĞİTİMDE 20'İNCİ SIRADA

Erzurum eğitim harcamaları yüksekliği bakımından ülke illeri içinde 19'uncu sırayı aldı. Eğitim harcamalarının en yüksek olduğu 20 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Antalya, Urfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Hatay, Kocaeli, Samsun, Kayseri, Van, Manisa, K.Maraş, Erzurum ve Balıkesir olarak kaydedildi.