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Erzurum'a Nisan ayında kar yağdı

Erzurum'a Nisan ayında kar yağdı
Erzurum'a Nisan ayında kar yağdı

Erzurum’da 2 gündür etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Baharı bekleyen Erzurumlular Nisan ayının ikinci gününde de kar sürpriziyle karşılaştı.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak öğle saatlerinde doluya dönüştü. Şehir merkezinde şiddetini artıran kar yağışına vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.
Baharda kar yağışına alıştıklarını belirten vatandaşlar Erzurum'a Haziran ayında dahi kar yağabileceğini söylediler. 

Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.  

Ardahan'da Nisan'da kar sürprizi

Ardahan'da dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde etkili olurken, vatandaşlar nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı. 

Ardahan ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Dışarı çıkan Ardahanlılar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Bazı kişiler de nisan ayında yağan karın tarım için bereket getireceğini söyledi. 

Trafik ekipleri de sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.  

Sefa Tetik - Olgun Yıldız

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