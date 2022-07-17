Erzurum'a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyi harekat alanında icra edilen Pençe-Kilit Harekatının Metin Dağı bölgesinde yapılan sızma girişimi esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu.

Evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın cenazesi için bugün askeri havalimanında karşılama töreni düzenleneceği ve yarın Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Şehidin naaşı memleketi Erzurum'a getirildi

Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın (38) naaşı memleketi Erzurum'a getirildi. Şehit Taşkın için Erzurum Askeri Havaalanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene protokol mensupları, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Şehidin cenazesi, törenin ardından Oltu ilçesine götürüldü. Taşkın'ın cenazesi, yarın Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Cami'de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Utku Şimşek-Çağrı Korkmaz



