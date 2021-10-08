İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da 45 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Erzurum'da 45 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Erzurum'da 45 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Erzurum’un Pasinler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 45 kilogram kubar esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Pasinler ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti istihbaratını alan Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada 45 kilogram kubar esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Özge Bozo

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