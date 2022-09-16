Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Vali Okay Memiş: ‘Olumsuz bir durum bulunmuyor'

Erzurum Valisi Memiş yaptığı açıklamada, ‘Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor' dedi.

Vali Memiş, ‘İl merkezi ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası AFAD, Belediye. Jandarma, Karayolları, Emniyet ve Sağlık ekiplerimiz ilçe merkezi ve köylere intikal ederek tarama faaliyetlerine başlamışlardır. An itibariyle can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır' ifadelerine yer verdi.

Depremin ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptığı açıklamada. ‘Çat ilçemizde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim şehrimiz ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin' dedi.

Deprem Bingöl'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bingöl merkezde ve özellikle Çat ilçesine sınırı olan Karlıova ilçesinde hissedildi. Vatandaşlar korku içerisinde kendini dışarı attı.

"Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır"

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Saat 23.30'da merkez üssü Erzurum Çat olan ve il merkezimizde hissedilen 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır” denildi.

M. Ertuğrul Polat - Ayhan Turhan



