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Erzurum'da 500 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi

Erzurum'da 500 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi
Erzurum'da 500 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Karayazı kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda 500 bin TL ödülle Gri Liste’de aranan sözde eyalet sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi.

Erzurum'da Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Grup Sorumlusu 'Bager' kod adlı terörist Ömer Oran, çıkan çatışmada silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin teröristin evinde yaptığı aramada ise 3 kişi daha gözaltına alınırken 1 adet M-16 piyade tüfeği, M-16'ya ait 4 adet şarjör, 1 adet el bombası, 1 adet dürbün, 1 adet leşker kıyafeti, 1 adet fotoğraf makinesi ve 2 adet not defteri ele geçirildi.

Sefa Tetik
 

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