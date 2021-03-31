Erzurum'da adam boyu kar

2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidi yaklaşık 15 gündür kapalı olduğu için Tekman ulaşımı 160 kilometrelik Hınıs yolunu kullanarak yapılabiliyordu. Yaklaşık 2 metreyi bulan kar kalınlığı ekipleri zaman zaman zor durumda bırakırken, bazı bölgelerde tipinin de etkisiyle kar kalınlığı adeta tünelleri andırıyor.

Fırtına dolayısı ile bazı yerlerde kar kalınlığı 4 metreye ulaşırken kar savurma aracının yetersiz kaldığı bölgelerde yollar kepçe yardımı ile açılabiliyor.

Vatandaşlar, Palandöken geçidine yapılacak tünel ile hem Tekman-Erzurum karayolunun kısalacağını hem de Palandöken geçidinde böylesi mücadele yapılamayacağını dile getirdiler.

Ahmet Uğur Budak

