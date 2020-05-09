Erzurum'da baharı beklerken kış geri geldi

Erzurum'da 2 gündür etkili olan sağanak yağmur yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Evlerinden hazırlıksız çıkanlar ise bahar mevsiminde kar şaşkınlığı yaşadı. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken bazıları ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Şehir merkezine yağan karla birlikte güzel görüntüler ortaya çıkarken kısa sürede etkisini artıran ve lapa lapa yağan kar nedeniyle Erzurum-Erzincan, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.

Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz

