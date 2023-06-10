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Erzurum'da bıçaklı kavga güvenlik kameralarına yansıdı

Erzurum'da bıçaklı kavga güvenlik kameralarına yansıdı
Erzurum'da bıçaklı kavga güvenlik kameralarına yansıdı

Erzurum’da iki grup arasında çıkan sopalı bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Kavga, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Erzurum’da bıçaklı kavga güvenlik kameralarına yansıdı - Tıkla İzle

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Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde park içerisinde tartışan gençler arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Sopayla birbirlerine giren taraflardan biri bıçakla saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle sırtından ve bacağından yaralanan genç, olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis olayın ardından çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak çevredeki çöplerde suç aletlerini aradı. Kavgaya karışan ve olay sonrası kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mehmet Emin Kızılca

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