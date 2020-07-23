İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum'da dehşet veren görüntüler

Erzurum'da dehşet veren görüntüler
Erzurum'da dehşet veren görüntüler

Erzurum’da bir grup şahıs, kangal cinsi köpekleri acımasızca kavga ettirdi. Kavgadan yorulan köpekleri ise tekmeleyerek tekrar kavgaya zorladılar.

Erzurum'un Tekman ilçesi Körsü Mahallesi'nde çekildiği iddia edilen ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir grup şahıs 3 ayrı mekanda kangal cinsi köpekleri kavga ettirdiler. Görüntülerde kavgadan yorulan köpekler ayrılsalar da şahısların köpekleri tekmeleyerek tekrar kavga ettirdikleri göründü. Kavgada canı yanan köpeklerin ise feryatları kameraya yansıdı.

Köpekleri kavga ettiren bir şahıs tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede birçok kullanıcı tarafından tepki topladı. Şahıs tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

Öte yandan, polis ve jandarma olaya karışan şahısları yakalamak için harekete geçti.

Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.