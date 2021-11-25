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Erzurum'da depremzedelerin yaraları sarılıyor

Erzurum'da depremzedelerin yaraları sarılıyor
Erzurum'da depremzedelerin yaraları sarılıyor

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Vatandaşların tüm ihtiyaçlarını gidermek için yetkililer çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Erzurum’da depremzedelerin yaraları sarılıyor - Tıkla İzle

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde bir hafta önce meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediliyor. Depremin merkez üssü olan Topçu Mahallesi'nde ağır hasarlı hane sahiplerine soba ve kömür dağıtıldı.

Ayrıca depremde evleri ağır hasar alan depremzedelere 72 konteyner, 72 çadır, 48 hayvan çadırı, 355 gıda kolisi, 155 hijyen kolisi, 50 ton kömür, 115 soba, 48 yatak çarşaf takım ve battaniye, Kızılay tarafından 3 bin kişilik sıcak yemek ve çay, 500 ekmek dağıtıldı. Konteynerlerin elektrikleri çekilerek, su ve kanalizasyon çalışmalarına da bugün başlandı.

Vatandaşlar, “Devletimizin hepsi bize çok yardımcı oldu. Allah'a çok şükür devletimiz başımızda. Konteynerler ve çadırlar sayesinde olası durumun önüne geçildi. Devletimize çok teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin” dediler.

Özge Bozo
 

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