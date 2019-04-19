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Erzurum'da dolu sürprizi

Erzurum'da dolu sürprizi
Erzurum'da dolu sürprizi

Erzurum’da akşam saatlerinde aniden bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava akşam saatlerinde doluya dönüştü. Yaklaşık 10 dakika aralıksız devam eden şiddetli dolu bir anda Erzurum'u beyaz örtüyle kapladı.
Dolu yağışıyla birlikte araç ve yaya trafiği adeta durma noktasına geldi. Araçlar güçlükle yollarına devam edebilirken bazı araç sürücüleri kaygan zeminde zor anlar yaşadı. 

Dolu yağışıyla birlikte gök gürültüsü yayaları korkuttu. Şemsiyelerle yağıştan korunmayan çalışan yayalar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, "Bu gidişle Erzurum'a yaz gelmeyecek. Batıda yaz Erzurum'da yerler beyaz" dedi.  

Şahap Gürler - Sefa Tetik - Kadir Can Kaya
 

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