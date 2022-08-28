İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Erzurum'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
Erzurum'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karayazı Göksu yolu Elmaağaç yol ayrımını geçtikten 2-3 kilometre sonra 25 AAP 075 plakalı Ford Transit marka minibüsün yan yatması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kazanın ardından itfaiye, sağlık, jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, Karayazı Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada Yaşar Balcı (30) hayatını kaybederken, Adem Kipik, Bora Akın, Mevlüt Koca, Yücel Arslan, Yağmur Akın, Abdullah Kuş, Aytekin Arslan ve Emre Karaca yaralandı. Kaza sonrası otoyolda adeta can pazarı yaşandı.

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